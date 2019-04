சிறப்புக் கட்டுரைகள்

2018-19-ஆம் நிதி ஆண்டில் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஈட்டிய புதிய பிரிமிய வருவாய் ரூ.2.15 லட்சம் கோடி + "||" + The new premium income earned by Life Insurance companies in the financial year 2018-19 was Rs.2.15 lakh crore

2018-19-ஆம் நிதி ஆண்டில் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஈட்டிய புதிய பிரிமிய வருவாய் ரூ.2.15 லட்சம் கோடி