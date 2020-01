சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நடப்பு பருவத்தின் முதல் 3 மாதங்களில்10 லட்சம் பொதிகள் பருத்தி ஏற்றுமதிஇந்திய பருத்தி சங்கம் தகவல் + "||" + During the first 3 months of the current season 10 lakh packs of cotton exported

