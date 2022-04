சிறப்புக் கட்டுரைகள்

தக்காளி சாஸ் பாட்டிலும்... இயற்பியல் விதியும்... + "||" + The scientific way to get tomato sauce out of the bottle properly... the law of physics

தக்காளி சாஸ் பாட்டிலும்... இயற்பியல் விதியும்...