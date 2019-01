மாநில செய்திகள்

மதுக்கடைகளை எப்போது நிரந்தரமாக மூடப்போகிறோம்? கவிஞர் வைரமுத்து கேள்வி + "||" + When are we going to close the wine shops permanently? The poet Vairamuthu questioned

