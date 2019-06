மாநில செய்திகள்

தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிட்டது உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் வார்டுகள் ஒதுக்கீடுசென்னையில் 105 வார்டுகள் பெண்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டன