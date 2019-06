மாநில செய்திகள்

நேர்மையற்ற முறையில் நியமனம் பெறும் ஊழியர்களிடம் இருந்து நேர்மையை எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை + "||" + How can honesty be expected from employees who are dishonestly hired? High Court Madurai Bench

