மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் நடைபெற்ற லோக் அதாலத்தில்65 ஆயிரம் வழக்குகள் முடிவுக்கு வந்ததில் ரூ.395 கோடி சமரச தொகை + "||" + In the Lok Adalat Compromise amounting to Rs 395 crore for the conclusion of 65 thousand cases

தமிழகத்தில் நடைபெற்ற லோக் அதாலத்தில்65 ஆயிரம் வழக்குகள் முடிவுக்கு வந்ததில் ரூ.395 கோடி சமரச தொகை