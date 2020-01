மாநில செய்திகள்

ஆடு மேய்க்கும் தொழிலாளி முதலிடம் பிடித்ததால் சந்தேகம் இ-சேவை மைய பெண் எழுப்பிய கேள்வியால் குரூப்-4 தேர்வு முறைகேடு வெளியானது + "||" + The Group-4 selection scandal came out of a question raised by the e-service center woman

ஆடு மேய்க்கும் தொழிலாளி முதலிடம் பிடித்ததால் சந்தேகம் இ-சேவை மைய பெண் எழுப்பிய கேள்வியால் குரூப்-4 தேர்வு முறைகேடு வெளியானது