மாநில செய்திகள்

கொரோனா நோய் தடுப்பு: அண்டை மாநில எல்லையில் சினிமா தியேட்டர்கள் மூடப்படும், ‘வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம்’ - தமிழக அரசு உத்தரவு + "||" + Coronation Prevention: Cinema theaters close to neighboring states, do not go abroad - Government order of Tamil Nadu

கொரோனா நோய் தடுப்பு: அண்டை மாநில எல்லையில் சினிமா தியேட்டர்கள் மூடப்படும், ‘வெளிமாநிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டாம்’ - தமிழக அரசு உத்தரவு