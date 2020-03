மாநில செய்திகள்

ரூ.24 கோடியில் சிறுபான்மையினருக்கு கல்வி, சுகாதாரம், திறன் வளர்ப்பு திட்டங்கள் - முதலமைச்சர் அறிவிப்பு + "||" + Rs 24 crore for minorities in education, health and capacity building programs - Chief Minister's announcement

ரூ.24 கோடியில் சிறுபான்மையினருக்கு கல்வி, சுகாதாரம், திறன் வளர்ப்பு திட்டங்கள் - முதலமைச்சர் அறிவிப்பு