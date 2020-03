மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு மக்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + People should cooperate fully in the prevention of coronation in Tamil Nadu Chief Minister Palanimi

