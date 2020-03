மாநில செய்திகள்

கனிமொழி எம்.பி.யும் ரூ.1 கோடி ஒதுக்கினார்: கொரோனா நிவாரண பணிகளுக்கு தி.மு.க. ரூ.1 கோடி நிதி உதவி - மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + Kanimozhi MP also earmarked Rs 1 crore For corona relief works DMK 1 crore financial aid The announcement of MG Stalin

கனிமொழி எம்.பி.யும் ரூ.1 கோடி ஒதுக்கினார்: கொரோனா நிவாரண பணிகளுக்கு தி.மு.க. ரூ.1 கோடி நிதி உதவி - மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு