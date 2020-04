மாநில செய்திகள்

சென்னையில் நாளை முதல் இறைச்சி கடைகளை மூட உத்தரவு; கொரானா அதிகம் பாதிப்புள்ள பகுதி + "||" + Corona is the most affected area; Meat shops in Chennai to be closed tomorrow

