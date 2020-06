மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் புதிதாக 16 பேருக்கு கொரோனா - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் + "||" + Corona to 16 newcomers in Puducherry Minister of Health

புதுச்சேரியில் புதிதாக 16 பேருக்கு கொரோனா - சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்