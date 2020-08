மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் இன்று தளர்வு இல்லாத முழு ஊரடங்கு; சென்னையில் 11-வது முறையாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது + "||" + The whole of Tamil Nadu today is a complete curfew without relaxation; It is observed for the 11th time in Chennai

தமிழகம் முழுவதும் இன்று தளர்வு இல்லாத முழு ஊரடங்கு; சென்னையில் 11-வது முறையாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது