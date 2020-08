மாநில செய்திகள்

டாக்டர் இடமாற்றம் தொடர்பான வழக்கில் மருத்துவ கல்வி இயக்குனர் காணொலி காட்சி மூலம் ஆஜராக வேண்டும் - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The Director of Medical Education must appear on video in the case relating to the transfer of a doctor - court order

டாக்டர் இடமாற்றம் தொடர்பான வழக்கில் மருத்துவ கல்வி இயக்குனர் காணொலி காட்சி மூலம் ஆஜராக வேண்டும் - ஐகோர்ட்டு உத்தரவு