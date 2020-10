மாநில செய்திகள்

தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழப்போர் எண்ணிக்கை குறைந்து வருகிறது - சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் + "||" + The death toll from the corona epidemic in Tamil Nadu is declining - Health Secretary Radhakrishnan

