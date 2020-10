மாநில செய்திகள்

ஒரே விமானத்தில் மதுரைக்கு வரும் முதலமைச்சரையும் எதிர்கட்சித் தலைவரையும் வரவேற்க தொண்டர்கள் காத்திருப்பு + "||" + Party volunteers waiting to welcome the C.M. and Opposition Leader of to Madurai on the same flight

