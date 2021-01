மாநில செய்திகள்

“நாளை அரசியல் முடிவு எடுக்க போகிறோம்” - பா.ம.க. அறிவிப்பு + "||" + "We are going to take a political decision tomorrow" - PMK Notice

“நாளை அரசியல் முடிவு எடுக்க போகிறோம்” - பா.ம.க. அறிவிப்பு