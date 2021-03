மாநில செய்திகள்

வெற்றி மட்டுமே இலக்கு, அதை நோக்கியே நம் பயணம் கட்சி தலைமை அறிவிக்கும் வேட்பாளர்களை வெற்றி பெற செய்யவேண்டும் + "||" + The only goal is to win, and our journey towards it is to win over the candidates announced by the party leadership

