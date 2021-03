மாநில செய்திகள்

சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு அடிப்படையில் அனைத்து சாதிகளுக்கும் உரிய இடஒதுக்கீடு வழங்கப்படும் அ.தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் அறிவிப்பு + "||" + The AIADMK will provide appropriate reservation to all castes on the basis of the caste survey. Notice in the Election Statement

