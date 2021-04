மாநில செய்திகள்

கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் சில்லரை வணிகத்துக்கு தடை விதிக்கக்கூடாது + "||" + Retail trade in Coimbatore vegetable market should not be banned

கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் சில்லரை வணிகத்துக்கு தடை விதிக்கக்கூடாது