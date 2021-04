மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்புவிதிகளை தீவிரமாக கடைப்பிடித்து வைத்தீஸ்வரன் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்த வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Vaitheeswaran temple consecration ordered to be strictly adhered to

கொரோனா தடுப்புவிதிகளை தீவிரமாக கடைப்பிடித்து வைத்தீஸ்வரன் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை நடத்த வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு