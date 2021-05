மாநில செய்திகள்

தமிழ்நாடு மின்சார உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழக ஊழியர்கள் ஓய்வு பெறும் வயது 60 ஆக உயர்த்தி அரசாணை வெளியீடு + "||" + Government of Tamil Nadu raises retirement age for TN Electricity Generating and Distribution employees to 60

