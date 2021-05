மாநில செய்திகள்

ஊரடங்கு காலத்தில் அம்மா உணவகங்கள் செயல்பட அனுமதித்ததையும், டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டதையும் வரவேற்கிறேன்- ஓ.பன்னீர்செல்வம் + "||" + During the curfew allowed amma restaurants to operate, And the closure of Tasmac stores Welcome O. Panneerselvam

ஊரடங்கு காலத்தில் அம்மா உணவகங்கள் செயல்பட அனுமதித்ததையும், டாஸ்மாக் கடைகள் மூடப்பட்டதையும் வரவேற்கிறேன்- ஓ.பன்னீர்செல்வம்