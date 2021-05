மாநில செய்திகள்

முதல் தவணையாக ரூ.2 ஆயிரம் கொரோனா நிவாரண நிதி திட்டத்தை மு.க.ஸ்டாலின் இன்று தொடங்கி வைக்கிறார் + "||" + MK Stalin today launched the first installment of the Rs 2,000 Corona Relief Fund

