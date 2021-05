மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணிக்காக ஒரு கோடி ரூபாய் நிவாரண நிதி அளித்த நடிகர் சிவக்குமார் குடும்பம் + "||" + The family of actor Sivakumar donated Rs 1 crore relief fund for corona prevention work

