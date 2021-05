மாநில செய்திகள்

மு.க.ஸ்டாலின் ரம்ஜான் வாழ்த்து ‘‘பேரிடரில் இருந்து மீள்கின்ற நன்னாளுக்கு இந்தப் பெருநாள் துணையாகட்டும்’’ + "||" + MK Stalin's Ramadan Greetings "Let this Great Day Support the Good Recovering from Disaster"

