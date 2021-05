மாநில செய்திகள்

ஆந்திராவில் இருந்து தமிழகத்திற்கு மதுபாட்டில்கள் கடத்தல் - 12 பேர் கைது + "||" + 12 arrested for smuggling liquor from Andhra Pradesh to Tamil Nadu

