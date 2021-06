மாநில செய்திகள்

லேசான தொற்றிருந்தால் வீட்டில் தனிமைப்படுத்த வேண்டும்: கொரோனா நோயாளிகளை 3 வகையாக பிரித்து சிகிச்சை அளிக்க முடிவு + "||" + Isolation at home in case of mild infection: Decision to treat corona patients divided into 3 types

லேசான தொற்றிருந்தால் வீட்டில் தனிமைப்படுத்த வேண்டும்: கொரோனா நோயாளிகளை 3 வகையாக பிரித்து சிகிச்சை அளிக்க முடிவு