மாநில செய்திகள்

‘‘தமிழ் பசியாறியது உன் கையெழுத்தால், தமிழ்நாடு பசியாறுகிறது உன் தனயன் கையொப்பத்தால்’’ கருணாநிதி பிறந்தநாளையொட்டி, கவிஞர் வைரமுத்து புகழாரம் + "||" + "Tamil is hungry if your signature, Tamil Nadu is hungry because of your Danayan signature" On the occasion of Karunanidhi's birthday, the poet Vairamuthu praised

