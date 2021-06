மாநில செய்திகள்

தமிழகம் முழுவதும் கோவில்களுக்கு சொந்தமான 47 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் மாயமானது குறித்து வழக்கு தமிழக அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The Tamil Nadu government has been ordered to respond to a case regarding the magic of 47,000 acres of land owned by temples across Tamil Nadu

தமிழகம் முழுவதும் கோவில்களுக்கு சொந்தமான 47 ஆயிரம் ஏக்கர் நிலம் மாயமானது குறித்து வழக்கு தமிழக அரசு பதில் அளிக்க ஐகோர்ட்டு உத்தரவு