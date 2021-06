மாநில செய்திகள்

ஆதார் எண்ணை இணைக்காவிட்டால் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கில் பணம் எடுக்க முடியாது + "||" + Funds cannot be withdrawn from the provident fund account unless the reference number is linked

ஆதார் எண்ணை இணைக்காவிட்டால் வருங்கால வைப்பு நிதி கணக்கில் பணம் எடுக்க முடியாது