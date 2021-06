மாநில செய்திகள்

ரேஷன் அரிசியை உறவினர் வீட்டுக்கு எடுத்துச்சென்ற மாற்றுத்திறனாளியை போலீசார் தாக்கியது ஏன்? + "||" + Why did the police attack the disabled person who took the ration rice to the relative's house?

ரேஷன் அரிசியை உறவினர் வீட்டுக்கு எடுத்துச்சென்ற மாற்றுத்திறனாளியை போலீசார் தாக்கியது ஏன்?