மாநில செய்திகள்

இடஒதுக்கீடு வழக்கில் தீர்ப்பு: மாநில உரிமைக்கும், சமூக நீதிக்கும் எதிரானது - திருமாவளவன் அறிக்கை + "||" + Judgment in reservation case: Against state rights and social justice - Thirumavalavan

இடஒதுக்கீடு வழக்கில் தீர்ப்பு: மாநில உரிமைக்கும், சமூக நீதிக்கும் எதிரானது - திருமாவளவன் அறிக்கை