மாநில செய்திகள்

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்குவதே தலையாய கடமை போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல் + "||" + Safe for women The duty is to create the environment To police officers MK Stalin instruction

பெண்களுக்கு பாதுகாப்பான சூழலை உருவாக்குவதே தலையாய கடமை போலீஸ் அதிகாரிகளுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தல்