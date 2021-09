மாநில செய்திகள்

குளிப்பதற்கு வெந்நீர் போட முயன்றபோது மின்சாரம் தாக்கி கணவர் பலி காப்பாற்ற முயன்ற மனைவி ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி + "||" + The wife was admitted to the hospital after she was electrocuted while trying to put hot water in the bath and tried to save her husband

குளிப்பதற்கு வெந்நீர் போட முயன்றபோது மின்சாரம் தாக்கி கணவர் பலி காப்பாற்ற முயன்ற மனைவி ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதி