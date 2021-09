மாநில செய்திகள்

தேர்தல் அறிக்கையில் கூறியதுபோல சட்டமன்ற முதல் தொடரிலேயே ‘நீட்’ தேர்வுக்கு எதிரான மசோதா நிறைவேற்றம் + "||" + As stated in the election manifesto, the bill against the ‘Need’ election was passed in the first session of the Assembly

