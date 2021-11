மாநில செய்திகள்

போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் கோயம்பேடு, வேளச்சேரியில் ரூ.160 கோடி மதிப்பில் புதிய மேம்பாலங்கள் + "||" + 160 crore new flyovers at Coimbatore and Velachery to ease traffic congestion

போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையில் கோயம்பேடு, வேளச்சேரியில் ரூ.160 கோடி மதிப்பில் புதிய மேம்பாலங்கள்