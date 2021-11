மாநில செய்திகள்

வனவிலங்கு மோதலினால் உயிரிழப்போர் குடும்பத்திற்கான இழப்பீடு ரூ.5 லட்சமாக அதிகரிப்பு + "||" + Compensation for the families of the victims of the wildlife conflict has been increased to Rs. 5 lakhs

