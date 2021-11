மாநில செய்திகள்

தீபாவளி தினத்தன்று தமிழகத்தில் 11 இடங்களில் பட்டாசு தீ விபத்து + "||" + Fireworks fire in 11 places in Tamil Nadu on Deepavali day

தீபாவளி தினத்தன்று தமிழகத்தில் 11 இடங்களில் பட்டாசு தீ விபத்து