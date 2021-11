மாநில செய்திகள்

முதல்-அமைச்சரின் தனிப்பிரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை இணைத்து ‘முதல்வரின் முகவரி’ என்ற புதிய துறை உருவாக்கம் + "||" + Creation of a new department called ‘Chief’s Address’ combining various departments including the First-Minister’s private sector

முதல்-அமைச்சரின் தனிப்பிரிவு உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளை இணைத்து ‘முதல்வரின் முகவரி’ என்ற புதிய துறை உருவாக்கம்