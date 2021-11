மாநில செய்திகள்

இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் புதிதாக கல்லூரிகள் துவங்க கூடாது - சென்னை ஐகோர்ட் + "||" + TN Hindu Religious and Charitable Endowments Should Not Start New College Oders Chennai High Court

இந்து சமய அறநிலையத்துறை சார்பில் புதிதாக கல்லூரிகள் துவங்க கூடாது - சென்னை ஐகோர்ட்