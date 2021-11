மாநில செய்திகள்

புதுவை பல்கலைக்கழகத்தில் ஜப்தி நடவடிக்கைகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + The court also ordered the confiscation of 18 items, including cars, buses and computers, at the University of puducherry for non-payment of a contract amount of Rs 3 crore to a private company.

