மாநில செய்திகள்

சாதி வேறுபாடு இல்லாமல் அனைத்து கிராமங்களிலும் பொது மயானம் அமைக்க வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Court orders setting up of public cemeteries in all villages irrespective of caste

சாதி வேறுபாடு இல்லாமல் அனைத்து கிராமங்களிலும் பொது மயானம் அமைக்க வேண்டும் ஐகோர்ட்டு உத்தரவு