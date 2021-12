மாநில செய்திகள்

நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி இன்று முதல் 3 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம் + "||" + Governor RN Ravi will tour Nellai and Thoothukudi districts for 3 days from today

நெல்லை, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் கவர்னர் ஆர்.என்.ரவி இன்று முதல் 3 நாட்கள் சுற்றுப்பயணம்