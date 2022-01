மாநில செய்திகள்

மின்கட்டணத்திற்கு ஜி.எஸ்.டி. வரி வசூலிக்கப்படவில்லை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பேட்டி + "||" + GST for electricity No tax levied Interview with Minister Senthilpalaji

மின்கட்டணத்திற்கு ஜி.எஸ்.டி. வரி வசூலிக்கப்படவில்லை அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி பேட்டி