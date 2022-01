மாநில செய்திகள்

தபாலிலோ, இணைய வழியிலோ அனுப்பலாம்: முதல்-அமைச்சர் தனிப்பிரிவில் புகார் அளிக்க நேரில் வரவேண்டாம் + "||" + Can be sent by post or online: Do not come in person to lodge a complaint with the First-Minister privately

தபாலிலோ, இணைய வழியிலோ அனுப்பலாம்: முதல்-அமைச்சர் தனிப்பிரிவில் புகார் அளிக்க நேரில் வரவேண்டாம்