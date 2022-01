மாநில செய்திகள்

105-வது பிறந்த நாள்: எம்.ஜி.ஆர். சிலைக்கு 17-ந்தேதி அ.தி.மு.க.வினர் மரியாதை + "||" + 105th Birthday: M.G.R. The statue was honored by the AIADMK on the 17th

105-வது பிறந்த நாள்: எம்.ஜி.ஆர். சிலைக்கு 17-ந்தேதி அ.தி.மு.க.வினர் மரியாதை