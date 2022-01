மாநில செய்திகள்

குண்டு பாய்ந்து உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு + "||" + Rs 10 lakh compensation for family of woman killed in bomb blast

குண்டு பாய்ந்து உயிரிழந்த பெண்ணின் குடும்பத்துக்கு ரூ.10 லட்சம் இழப்பீடு